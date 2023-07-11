Politico: ЄС розробив план тривалої військової допомоги Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Європейська служба зовнішніх справ розробила план, за яким блоку рекомендується взяти на себе повний список безпекових зобовʼязань перед Україною на довгі роки.
Про це повідомляє видання Politico, яке отримало документ у розпорядження.
Пропозиції охоплюють широкий спектр питань: від постійних поставок зброї для України до продовження військових навчань і тренувань, обміну розвідувальними даними та допомоги у встановленні звʼязків між українськими та європейськими оборонними установами.
У документі йдеться, що членство України в ЄС саме по собі буде зобовʼязанням у сфері безпеки. Щоб допомогти їй досягти цього, ЄС має забезпечити довгострокову і фінансову підтримку, щоб Україна могла відновитися.
Politico пише, що ЄС обмежений в тому, що він може робити у військовому плані. Наприклад, блок може надавати допомогу у військовій підготовці та навчанні, однак не може фактично надати Україні зброю. Натомість ЄС заохочував країни блоку відправляти власну зброю, пропонуючи часткове відшкодування таких пожертвувань. У документі ця система відшкодування витрат розглядається як основа довгострокової військової підтримки України з боку ЄС, і йдеться про те, що офіційні особи швидко запропонують план створення спеціального банку грошей для таких зусиль, який функціонуватиме до 2027 року.
У проєкті документа йдеться, що лише цього року ЄС витратить €4 мільярди із фонду на допомогу Україні у закупівлі зброї. Згодом фонд має розвиватися, переходячи від відшкодування витрат на боєприпаси до субсидування спільних закупівель зброї ЄС та складніших і дорожчих систем озброєнь.
Зокрема, у документі стверджується, що ЄС має «співфінансувати» спроби країн закупити ракети та винищувачі у рамках довгострокового плану щодо зміцнення протиповітряної оборони України.
Цей документ є продовженням обіцянки лідерів ЄС, яку вони дали у червні під час саміту. Тоді 27 країн заявили, що «готові разом із партнерами зробити свій внесок у майбутні зобовʼязання України в галузі безпеки».
Крім ЄС, над створенням «парасольки безпеки» працюють США, Велика Британія, Німеччина та Франція, що дозволить іншим країнам приєднатися та взяти на себе різні зобовʼязання щодо надання постійної військової допомоги Україні. Окремо НАТО працює над способами модернізації збройних сил України та підготовки до того, щоб вони приєдналася до військового альянсу.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для України мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців.
- 11 липня на саміті НАТО генсек Єнс Столтернберг заявив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли на це погодяться всі союзники і будуть виконані умови. Головним чином — це боротьба з корупцією, реформи з модернізації інститутів держуправління (включаючи сектор безпеки та оборони), сумісність зі стандартами НАТО і кінець війни. Крім цього, Альянс вирішив прибрати ПДЧ для України.