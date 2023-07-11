Брітні Спірс випустить мемуари
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Американська співачка Брітні Спірс випустить мемуари The Woman In Me («Жінка в мені»).
Про це вона 11 липня повідомила в Instagram, а деталі пише People.
Книга вийде друком 24 жовтня у видавництві Gallery Books.
Обіцяють, що мемуари співачки «вперше розкриють її неймовірну подорож і силу, а також висвітлять незмінну силу музики та любові — і важливість того, що жінка розповідає свою історію на своїх власних умовах».
«Жінка в мені» — це «смілива і напрочуд зворушлива історія про свободу, славу, материнство, виживання, віру та надію», — заявило видавництво.
«Переконливі свідчення Брітні в суді вразили світ, змінили закони та продемонстрували її надихальну силу та хоробрість. Я не сумніваюся, що її мемуари матимуть вплив і стануть видавничою подією року. Ми дуже пишаємося тим, що допомогли їй нарешті поділитися своєю історією», — сказала Дженніфер Бергстром, старший віцепрезидент Gallery Books.
- У 2006—2007 роках, після розлучення з чоловіком Кевіном Федерлайном, Брітні Спірс втратила опіку над дітьми. Певний час вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень. У 2008 році, коли Брітні лежала в лікарні, їй призначили опікунів — ними стали її батько Джеймс Спірс і адвокат Ендрю Воллет. Вони отримали контроль над її життям і фінансами.
- Брітні Спірс через суд намагалася позбутися опікунства. У червні 2021 року вона вперше виступила на відкритому засіданні, де звинуватила свого батька в тому, що він змушував її давати концерти та приймати психотропні препарати. Сам Джеймс Спірс стверджує, що діяв винятково в інтересах своєї дочки та бажав їй добра. Суд відмовив співачці у звільненні від опікунства.
- 13 серпня 2021 року батько Джеймс Спірс вирішив відмовитися від опікунства над дочкою, 30 вересня суд забрав у нього опікунство, а 13 листопада 2021 року Верховний суд міста Лос-Анджелес підтвердив це рішення.