Новини

Американська співачка Брітні Спірс випустить мемуари The Woman In Me («Жінка в мені»).

Про це вона 11 липня повідомила в Instagram, а деталі пише People.

Книга вийде друком 24 жовтня у видавництві Gallery Books.

Обіцяють, що мемуари співачки «вперше розкриють її неймовірну подорож і силу, а також висвітлять незмінну силу музики та любові — і важливість того, що жінка розповідає свою історію на своїх власних умовах».

«Жінка в мені» — це «смілива і напрочуд зворушлива історія про свободу, славу, материнство, виживання, віру та надію», — заявило видавництво.

«Переконливі свідчення Брітні в суді вразили світ, змінили закони та продемонстрували її надихальну силу та хоробрість. Я не сумніваюся, що її мемуари матимуть вплив і стануть видавничою подією року. Ми дуже пишаємося тим, що допомогли їй нарешті поділитися своєю історією», — сказала Дженніфер Бергстром, старший віцепрезидент Gallery Books.