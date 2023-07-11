Україна сформувала коаліцію для підготовки пілотів на F-16 — офіційно
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Україна сформувала коаліцію з 11 держав-партнерів для підготовки пілотів на винищувачах F-16.
Про це 11 липня повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
До коаліції увійшли: Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Британія та Швеція.
Меморандум передбачає те, що:
- українські пілоти, техніки та допоміжний персонал візьмуть участь у навчальній програмі;
- є можливість включення в програму інших типів винищувачів.
Виконувач обовʼязків міністра оборони Данії Трольса Пульсена заявив, коаліція почне підготовку українських пілотів наприкінці літа. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко уточнив, що навчання для перших 20 пілотів розпочнеться наприкінці липня або на початку серпня.
- 1 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери затягують зі складанням графіку підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.