Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу на саміт НАТО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Balandzio / BNS
Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у саміті НАТО, який відбудеться 11 — 12 липня.
Про це повідомило Литовське національне радіо і телебачення (LRT) з місця подій.
До Вільнюсу Зеленський прибув на президентському літаку Польщі.
Він візьме участь у піднятті прапора України, а ввечері зустрінеться із лідерами НАТО. Офіційні зустрічі заплановані на завтра, зокрема переговори з лідерами США, Канади, Німеччини та Франції. Також 12 липня відбудеться перше засідання Ради Україна—НАТО за участі Зеленського.
За кілька годин до цього гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає «чіткий сигнал» щодо членства в Альянсі, проте подробиць не розголошував, а Зеленський залишився незадоволеним відсутністю конкретики. За словами Зеленського, схоже на те, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, а невизначеність свідчить про слабкість.
- 11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. Напередодні саміту Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунути план дій щодо членства зі шляху України до Альянсу.
- 11 липня стало відомо, що президент США Джо Байден виступив за спрощену процедуру вступу України до НАТО — тобто за скасування Плану дій щодо членства.