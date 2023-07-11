Володимир Зеленський прибув до Вільнюсу на саміт НАТО

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Balandzio / BNS

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви для участі у саміті НАТО, який відбудеться 11 — 12 липня.

Про це повідомило Литовське національне радіо і телебачення (LRT) з місця подій.

До Вільнюсу Зеленський прибув на президентському літаку Польщі.

Він візьме участь у піднятті прапора України, а ввечері зустрінеться із лідерами НАТО. Офіційні зустрічі заплановані на завтра, зокрема переговори з лідерами США, Канади, Німеччини та Франції. Також 12 липня відбудеться перше засідання Ради Україна—НАТО за участі Зеленського.

Balandzio / BNS

За кілька годин до цього гененеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна отримає «чіткий сигнал» щодо членства в Альянсі, проте подробиць не розголошував, а Зеленський залишився незадоволеним відсутністю конкретики. За словами Зеленського, схоже на те, що у членів НАТО немає готовності ані запросити Україну в Альянс, ані зробити її членом, а невизначеність свідчить про слабкість.