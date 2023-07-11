Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP

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Президент Франції Емманюель Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що Україна отримає від його країни далекобійні крилаті ракети SCALP-EG, також відомі як Storm Shadow.

Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» SCALP, або ж Storm Shadow, є спільною розробкою Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, а її дальність перевищує 250 км. Цю ракету можна використовувати в будь-який час доби, за складних метеоумов і якщо противник застосовує засоби радіоелектронної протидії.