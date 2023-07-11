Франція передасть Україні далекобійні ракети SCALP
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Франції Емманюель Макрон на саміті НАТО у Вільнюсі заявив, що Україна отримає від його країни далекобійні крилаті ракети SCALP-EG, також відомі як Storm Shadow.
Далекобійна авіаційна ракета класу «повітря — земля» SCALP, або ж Storm Shadow, є спільною розробкою Франції та Великої Британії. Вона призначена для знищення укріплених наземних стаціонарних цілей. Розробник заявляє, що ракета долає потужні системи ППО, має бойову частину 450 кг, а її дальність перевищує 250 км. Цю ракету можна використовувати в будь-який час доби, за складних метеоумов і якщо противник застосовує засоби радіоелектронної протидії.
- 17 травня видання Le Monde з посиланням на джерела в Єлисейському палаці писало, що Франція вивчає питання про передачу Силам оборони України далекобійних ракет Scalp EG.
- У травні Міноборони Британії підтвердило надання Україні далекобійних ракет Storm Shadow, а потім міністр оборони Бен Воллес зазначив, що українські війська вже використовують цю зброю.
- 15 грудня 2022 року міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що не виключає поставок Україні ракет Storm Shadow, а вже в лютому 2023 року премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що його країна має намір стати першою, хто надасть Україні зброю більшого радіуса дії.