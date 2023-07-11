Дослідження: У Європі минулого літа від спеки померли понад 60 тисяч людей

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Майже 62 тисячі людей у Європі померли через спеку минулого літа, коли температурні показники били рекорди. Дослідження, опубліковане в науковому журналі Nature Medicine, показало, що найбільше постраждали люди в Італії, Іспанії та Німеччині.

Учені виявили, що спека найсильніше вдарила по жінках і людях похилого віку. Із 62 тисяч померлих 63% складали жінки.

Дослідники проаналізували дані про температуру і смертність за період з 2015 до 2022 року для 35 європейських країн із загальним населенням 543 мільйони людей і використали їх, щоб створити епідеміологічні моделі для розрахунку смертей, повʼязаних зі спекою.

Велика смертість через спеку була також у 2003 році, коли через неї померли 70 тисяч людей. Тоді, за словами вчених, Європі бракувало готовності запобігти масовій смертності та механізмів охорони здоровʼя в умовах змін клімату. Утім, нинішньої готовності теж замало, додали дослідники.