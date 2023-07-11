Судово-психологічна експертиза: Суддя Тандир був за кермом у стані алкогольного спʼяніння, коли збив нацгвардійця насмерть

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Судово-психологічна експертиза підтвердила, що суддя Олексій Тандир, який 26 травня на блокпості в Києві збив на смерть нацгвардійця Вадима Бондаренка, був у стані алкогольного спʼяніння.

Про це пише Державне бюро розслідувань.

За допомогою судово-психологічної експертизи слідство довело, що суддя в момент ДТП був під дією алкоголю та їхав на швидкості 100 кілометрів на годину.

Однак слідству не вдалося встановити кількість алкоголю у відібраних у Тандира крові та сечі. У ДБР це пояснюють тим, що суддя мав «юридичні знання та професійні навички», щоб приховати сліди алкогольного спʼяніння.