У Литві стартував саміт НАТО, який визначить долю України в Альянсі

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У Вільнюсі сьогодні, 11 липня, стартує дводенний саміт НАТО, який визначить перспективи членства України в Альянсі.

На сьогодні заплановано:

09:05 — вступне слово генсека Альянсу Єнса Столтенберга;

до 11:30 очікують прибуття всіх учасників саміту;

13:00 — короткі виступи Столтенберга та президента США Джо Байдена;

13:30 — офіційна зустріч учасників саміту, кожного главу уряду та президента особисто вітатимуть Столтенберг і президент Литви Гітанас Науседа;

13:55 — спільне фото учасників саміту;

14:00 — початок саміту на рівні глав урядів і президентів, зокрема Швеції;

15:30 — прибуття делегацій країн — партнерів НАТО;

17:30 — пресконференція Столтенберга;

18:00 — зустріч міністрів оборони країн НАТО;

19:00 — вечеря у президентському палаці, організована Науседою.

Участь у саміті НАТО візьме й українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Напередодні глава держави анонсував проведення у Вільнюсі низки двосторонніх переговорів різного рівня щодо військової допомоги Україні.

Президенти Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться на саміті НАТО у Вільнюсі, але наступного дня — 12 липня.

Напередодні Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що союзники по НАТО після перемовин вирішили усунути ПДЧ зі шляху України до Альянсу.

Вступ України до ЄС і НАТО

Верховна Рада і Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. Першого вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплено в Конституції з лютого 2019 року.

За чотири дні після початку повномасштабного вторгнення росії, 28 лютого 2022 року, Україна подала заявку на вступ у Європейський Союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.

Сімнадцятого червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу.

Уже 23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де Україні та Молдові надали статус кандидата.