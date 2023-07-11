Цукерберг підтвердив, що застосунок Threads набрав 100 мільйонів користувачів за пʼять днів
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Paul Hanna/Bloomberg
Засновник Meta Марк Цукерберг підтвердив, що його новий застосунок Threads за пʼять днів після запуску залучив 100 мільйонів користувачів.
Про це пише Bloomberg.
За словами Цукерберга, це було здебільшого органічне зростання Threads, тому що компанія Meta ще не запускала «багато реклами». Це перевершило очікування засновника.
Запуск нового застосунку став успішним, зокрема, завдяки великій авдиторії Meta — тільки Instagram має понад мільярд постійних користувачів (а ще є Facebook), і змінам у Twitter, які відвадили частину найактивніших користувачів. Threads поки що не містять реклами й дають людям уже знайомий досвід користування застосунком, бо він повʼязаний із Instagram.
- 6 липня компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали 5 мільйонів разів за перші 4 години. На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалось. Сподіваюся, ми це зробимо».
- У день запуску Threads опублікував перший твіт за 11 років і пожартував у ньому з Ілона Маска.
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. Так, 1 липня він вирішив обмежити кількість публікацій на день, які бачать користувачі. Спочатку верифіковані користувачі могли бачити 6 тисяч повідомлень на день, неверифіковані — 600, а нові неверифіковані — 300. У підсумку він тричі змінював цю межу. Тепер верифіковані користувачі можуть бачити 10 тисяч твітів, неверифіковані — не більше за тисячу повідомлень на день, а нові акаунти — щонайбільше 500 публікацій. До того ж 1 липня стався збій у Twitter.
- 21 червня Марк Цукерберг та Ілон Маск у соцмережах домовилися битися в октагоні в Лас-Вегасі. Ілон Маск написав у Twitter, що він «готовий до бійки у клітці» з Цукербергом. Генеральний директор Meta у відповідь опублікував в Instagram скриншот твіту Маска з підписом: «Надішліть мені місцезнаходження». Маск відповів двома словами: «Октагон Вегас».