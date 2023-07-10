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Туреччина погодилася ратифікувати протокол про прийняття Швеції до НАТО — і обіцяє зробити це якнайшвидше.

Про це 10 липня повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Радий повідомити, що після зустрічі, яку я організував із президентом Туреччини та премʼєр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими», — повідомив Столтенберг.

Швеція ж погодилась активно підтримувати зусилля Туреччини щодо вступу до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС — Туреччина та лібералізацію візового режиму.