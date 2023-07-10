Туреччина погодилася ратифікувати протокол про прийняття Швеції до НАТО
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Туреччина погодилася ратифікувати протокол про прийняття Швеції до НАТО — і обіцяє зробити це якнайшвидше.
Про це 10 липня повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
«Радий повідомити, що після зустрічі, яку я організував із президентом Туреччини та премʼєр-міністром Швеції, президент Ердоган погодився якнайшвидше передати протокол про приєднання Швеції до Великих національних зборів і забезпечити ратифікацію. Це історичний крок, який робить усіх членів НАТО сильнішими та безпечнішими», — повідомив Столтенберг.
Швеція ж погодилась активно підтримувати зусилля Туреччини щодо вступу до ЄС, включаючи модернізацію Митного союзу ЄС — Туреччина та лібералізацію візового режиму.
- Швеція і Фінляндія в травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну й подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.
- Угорщина утримується поки від ратифікації заявки Швеції. Уряд угорського премʼєра Віктора Орбана вважає, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині, і заявляє, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися. Швеція, зі свого боку, критикує угорську політику зближення з росією.