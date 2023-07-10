Початок липня став найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Funk Dooby / Flickr
Початок липня був найспекотнішим тижнем за всю історію спостережень на планеті. Про це 10 липня повідомила Всесвітня метеорологічна організація.
«За попередніми даними, у світі щойно був найспекотніший тиждень за всю історію спостережень», — заявили в організації.
Середня глобальна температура 7 липня становила 17,24 °C, що на 0,3 °C вище попереднього рекорду 16,94 °C 16 серпня 2016 року.
Температури бʼють рекорди як на суші, так і в океанах, справляючи «потенційно руйнівний вплив на екосистеми та навколишнє середовище». Причина — явище Ель-Ніньйо. Це екстремальні температура води й атмосферний тиск, що тривають близько шести місяців. Феномен Ель-Ніньйо полягає в різкому підвищенні температури (на 5—9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану. Ель-Ніньйо є явищем планетарного масштабу і прямо чи опосередковано впливає на погоду на значній частині Землі. Вплив Ель-Ніньйо триватиме до 2024 року.
Європейська служба моніторингу клімату Copernicus повідомила, що її дані також свідчать, що минулий тиждень, ймовірно, виявиться найспекотнішим з моменту початку реєстрації в 1940 році.
Минулого тижня генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що «ситуація, яку ми спостерігаємо зараз, демонструє, що зміна клімату виходить з-під контролю».
Крім того, що вʼянуть посіви, тануть льодовики й зростає ризик лісових пожеж, через такі високі температури виникають проблеми зі здоровʼям — починаючи від теплового удару та зневоднення і закінчуючи серцево-судинним стресом.
З середини 1800-х років світ потеплішав у середньому майже на 1,2 °C, спричинивши екстремальні погодні явища, зокрема більш інтенсивні хвилі тепла, сильніші посухи в деяких районах і шторми, які стали сильнішими через підвищення рівня моря. Цього року температура поверхні моря досягла безпрецедентного рівня, а антарктична морська крига рекордно зменшилася.
- Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) вважає, що з великою ймовірністю глобальна температура світу підніметься до рекордних показників протягом наступних пʼяти років, а показник підвищення температури сягне позначки 1,5 °C. Причинами називають парникові гази й Ель-Ніньйо.
- Раніше Служба моніторингу клімату Європейського Союзу Copernicus повідомляла, що останні вісім років були найтепліші за всю історію спостережень. Через середні температури 2022 рік став пʼятим серед найтепліших років з початку ведення записів у ХІХ столітті. За даними Copernicus, найспекотнішими роками були 2016, 2017, 2019 та 2020-й.