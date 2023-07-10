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В Україні запрацювали автошколи для людей з інвалідністю. Адреси

Автор:
Ліза Бровко
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Victor Xok / Unsplash

В України запрацювали пʼять автошкіл для людей з інвалідністю. Там можна вивчити теорію, пройти практику, скласти іспити й отримати водійське посвідчення.

Їхні адреси опублікували на офіційному порталі Києва:

Щоб потрапити в автошколи для людей з інвалідністю, потрібно пройти чотири етапи: пройти медичну і соціальну комісії, а також медогляд, обрати автошколу й подати необхідні документи.