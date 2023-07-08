Британія та Іспанія проти передачі Україні касетних боєприпасів
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявили, що не схвалюють рішення США надати Україні касетні боєприпаси.
Сунак, пише Sky News, нагадав, що Британія підписала конвенцію про заборону таких боєприпасів і є однією зі 123 країн-підписантів цієї конвенції. Водночас він підкреслив, що країна далі підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією.
Роблес, передає RTVE, заявила: «Ні — касетним снарядам, і так — допомозі для законної оборони України».
- 7 липня США офіційно оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів (DPICM) в межах нового пакета військової допомоги на $800 млн. У Білому домі казали, що Україна зобов’язалася мінімізувати ризики використання касетних боєприпасів і не використовувати їх у районах поблизу цивільних.
- США, як і Україна та росія, не підписувала конвенції 2008 року про заборону використання касетних боєприпасів. Від самого початку вторгнення армія росії активно їх використовувала, зокрема проти цивільних, наприклад, при обстрілах Харкова.