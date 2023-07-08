Британія та Іспанія проти передачі Україні касетних боєприпасів

Новини

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявили, що не схвалюють рішення США надати Україні касетні боєприпаси.

Сунак, пише Sky News, нагадав, що Британія підписала конвенцію про заборону таких боєприпасів і є однією зі 123 країн-підписантів цієї конвенції. Водночас він підкреслив, що країна далі підтримуватиме Україну в боротьбі з російською агресією.

Роблес, передає RTVE, заявила: «Ні — касетним снарядам, і так — допомозі для законної оборони України».