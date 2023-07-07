Словаччина передасть Силам оборони 16 гаубиць Zuzana і налаштує їхнє виробництво спільно з Україною

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Словаччина передасть Україні 16 гаубиць Zuzana 2 і налаштує виробництво гаубиць спільно з Україною.

Про це повідомила президент Словаччини Зузана Чапутова після переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми одна з країн, які допомагали Україні й у військовому плані. Ми надали засоби протиповітряної оборони, ми надали бойові літаки. І співпраця в цій сфері поступово переходить у співпрацю в інших галузях. Нам вдалося підписати контракт на постачання 16 Zuzana в Україну, і це станеться вже в дуже недалекому часі. Ми розроблятимемо спільно новий тип гаубиць, розпочнеться спільне виробництво боєприпасів, і наші підприємства розмінують територію України», — сказала Чапутова.

За її словами, Словаччина бачить Україну як перспективного члена Європейського Союзу.

«Нещодавно я приймала в Братиславі саміт східного крила Альянсу, і ми дійшли згоди, що перспектива України — це Північноатлантичний альянс, і також ми дійшли згоди, що необхідно підтримувати й зміцнювати відносини політичні та практичні з Україною», — сказала президент Словаччини.