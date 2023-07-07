У Лондоні на аукціоні продали дві маловідомі роботи Рембрандта

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У Лондоні на аукціоні Christieʼs продали дві картини нідерландського художника Рембрандта за €13,1 мільйона. Хто саме придбав картини (музей чи приватна особа) — невідомо.

Це портрети мешканців нідерландського міста Лейден Ван дер Плайма та його дружини Яапгени Карелс. Вони були особисто повʼязані з Рембрандтом. Їхній син Домінік одружився на Корнелії ван Зайтбрук — це дочка дядька Рембрандта по материнській лінії. У подружжя Ван дер Плайма також був сад поруч із садом матері Рембрандта.

Висота портретів не перевищує 20 сантиметрів. Твори мистецтва датуються 1635 роком і досі перебували у приватній власності. Дві картини востаннє продали в 1824 році теж на аукціоні Christieʼs. Останні два століття вони перебували в одній і тій самій британській приватній колекції та не виставлялися на загальний огляд. Генеральний директор Christieʼs Генрі Петтіфер раніше назвав це «одним із найбільш захоплюючих відкриттів, які ми зробили за останні роки в галузі старих майстрів».

Це одні з найменших і найінтимніших портретів, створених Рембрандтом, і «додають щось нове в наше розуміння його як безперечно геніального портретиста».