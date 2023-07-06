Кирило Буданов заявив, що загроза на АЕС зменшується
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Danylo Pavlov / The Times
Керівник розвідки Кирило Буданов в інтервʼю The Times заявив, що загроза теракту на Запорізькій атомній станції зменшується.
Про це він заявив в інтервʼю для британської газети The Times.
«Ми робимо певні дії у цій сфері — як публічні, так і непублічні, і я думаю, що зараз небезпека штучної техногенної катастрофи поступово знижується», — зазначив Буданов.
4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС, окупованої росіянами з березня 2022 року. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції. Того ж дня Зеленський заявив, що росія встановила на даху кількох енергоблоків Запорізької АЕС предмети, схожі на вибухівку.
- 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС, а 25 червня Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Водночас у США 26 червня заявили, що не бачать ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї.