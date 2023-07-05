Уряд: Податки до кінця війни не підвищуватимуть, але повернуть на довоєнний рівень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня.

За його словами, йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, які були запроваджені в перші місяці війни.

«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив Шмигаль.

Відповідно до ухвалених змін, з 1 серпня скасовують 2% єдиний податок, але законопроєкт № 8401 врегульовує цей перехід:

платник має право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП і вказати, на яку систему оподаткування він хоче перейти. Якщо цього не зробити, то система автоматично поверне його на оподаткування, яке було до переходу на 2%;

новостворені субʼєкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматично будуть відновлені права і обовʼязки платника ПДВ для тих субʼєктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, надасться право перейти повторно в 2023 році на спрощену систему, подавши заяву. У разі подання заяви до 1 вересня такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

З 1 серпня частково скасовують чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за невикористання реєстратора розрахункових операцій.

Законопроєкт також передбачає, що «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не будуть враховувати, коли визначатимуть, чи може платник продовжувати перебування на спрощеній системі.

Також документ зберігає право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій) та дає можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.