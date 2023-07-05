Премʼєр: До кінця війни тариф на воду не підніматимуть

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв українцям, що до кінця війни тариф на водопостачання та водовідведення не підніматимуть, попри рішення регулятора про їх перегляд.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Так, як і тарифи на тепло і гарячу воду, я впевнений, що в Україні до кінця воєнних дій не потрібно покладати на людей додатковий тягар. Це той компроміс, який місцеві бюджети можуть взяти на себе», — зазначив Шмигаль.

За його словами, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, є незалежним органом, який самостійно встановлює тарифи, але «під час війни влада має діяти, як єдине ціле».

Він мотивує це тим, що місцеві бюджети накопичили понад 150 млрд грн на своїх рахунках, тож мають змогу фінансувати водоканали.

«Тобто місцеві бюджети окремих громад мають можливості забезпечувати комунальні підприємства, які постачають воду, додатковим фінансуванням і не підіймати тарифи», — пояснив премʼєр.