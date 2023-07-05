Голова МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС немає видимих ознак мін чи вибухівки. Фахівці запросили доступ до дахів 3 і 4 реакторів
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- Ліза Бровко
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Getty Images
Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом останніх днів і тижнів інспектували частини Запорізької АЕС і не помітили ознак мін чи вибухівки там, заявив гендиректор Рафаель Гроссі.
Представники МАГАТЕ зробити запит на доступ до дахів реакторних блоків № 3 і № 4, а також до частин турбінних залів і системи охолодження, щоб дізнатися, чи й там немає мін або вибухівки.
За словами Гроссі, «незалежні та обʼєктивні звіти» фахівців МАГАТЕ прояснять ситуацію на ЗАЕС у той час, коли є «непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення» обох сторін.
Запорізька АЕС
Запорізька АЕС в Енергодарі Запорізької області перебуває під контролем російських окупантів із березня 2022 року.
Наразі окупанти зменшують свою присутність на Запорізькій АЕС, а персоналу дали вказівку звинувачувати Україну «на випадок будь-яких аварійних ситуацій».
Росіяни-представники «Росатому» уже виїхали, а українським співробітникам станції, які підписали контракти з «Росатомом», рекомендують евакуюватися до 5 липня. Водночас в Енергодарі поступово меншає військових патрулів.
- 4 липня ЗСУ офіційно повідомили про можливу підготовку найближчим часом провокації на території ЗАЕС, окупованої росіянами з березня 2022 року. Росія планує звинуватити Україну в обстрілі станції.
- 20 червня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що росія замінувала ставок-охолоджувач на ЗАЕС, 21 червня МАГАТЕ заявило, що мін у ставку-охолоджувачі не виявило, однак міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині (росіяни пояснили це «оборонною метою»).
- 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС, а 25 червня Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Водночас у США 26 червня заявили, що не бачать ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї.