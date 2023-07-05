Голова МАГАТЕ: На Запорізькій АЕС немає видимих ознак мін чи вибухівки. Фахівці запросили доступ до дахів 3 і 4 реакторів

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Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) протягом останніх днів і тижнів інспектували частини Запорізької АЕС і не помітили ознак мін чи вибухівки там, заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

Представники МАГАТЕ зробити запит на доступ до дахів реакторних блоків № 3 і № 4, а також до частин турбінних залів і системи охолодження, щоб дізнатися, чи й там немає мін або вибухівки.

За словами Гроссі, «незалежні та обʼєктивні звіти» фахівців МАГАТЕ прояснять ситуацію на ЗАЕС у той час, коли є «непідтверджені звинувачення та контрзвинувачення» обох сторін.

Запорізька АЕС

Запорізька АЕС в Енергодарі Запорізької області перебуває під контролем російських окупантів із березня 2022 року.

Наразі окупанти зменшують свою присутність на Запорізькій АЕС, а персоналу дали вказівку звинувачувати Україну «на випадок будь-яких аварійних ситуацій».

Росіяни-представники «Росатому» уже виїхали, а українським співробітникам станції, які підписали контракти з «Росатомом», рекомендують евакуюватися до 5 липня. Водночас в Енергодарі поступово меншає військових патрулів.