Блогерка Інна Воронова отримала рік умовно за зйомку роботи ППО у столиці. На відео вона вказала геолокацію
- Автор:
- Софія Телішевська
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Дніпровський районний суд Києва виніс рішення у справі про публікацію в інтернеті роботи української ППО під час травневої ракетної атаки на столицю.
Блогерку Інну Воронову засудили до одного року умовно, оскільки жінка пішла на угоду зі слідством та визнала провину.
«Суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з випробувальним терміном 1 рік», — зазначила Київська прокуратура.
Адвокат Воронової заявив, що з вирок не оскаржуватиме.
- Уночі 17 травня Інна Воронова виклала в мережу відео, на якому оприлюднила роботу української ППО з зазначенням геолокації. Запис одразу розповсюдили російські ресурси, що поставило під загрозу підрозділи столичної протиповітряної оборони.
- У ту ніч Сили й засоби протиповітряної оборони збили всі 18 ракет, якими росіяни атакували Україну, зокрема шість аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», що летіли в бік столиці.