Працівника військкомату, який побив жінку в Ужгороді, звільнили з посади

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У Міноборони повідомили про звільнення офіцера Закарпатського обласного територіального центру комплектування Костянтина Варі, який побив жінку в Ужгороді.

«Надалі оцінку цьому конкретному випадку й офіцеру, який зганьбив своє високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд. З боку Закарпатського ОТЦК і СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та зʼясуванню всіх обставин інциденту», — заявив заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк.