Росіяни готують провокацію на Запорізькій АЕС і хочуть звинуватити в цьому Сили оборони

Новини

Getty Images / «Бабель»

Збройні сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку найближчим часом провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року. При цьому вони хочуть звинуватити Україну в обстрілі станції.

Як наголошує українське військове командування, провокацію на Запорізькій АЕС росіяни можуть здійснити вже «найближчим часом».

«За оперативною інформацією, сьогодні на зовнішній покрівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», — зазначили у Генштабі.

Там наголосили, що Збройні сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, а відстежують та контролюють ситуацію.

Запорізька АЕС

Запорізька АЕС в Енергодарі Запорізької області перебуває під контролем російських окупантів із березня 2022 року.

Наразі окупанти зменшують свою присутність на Запорізькій АЕС, а персоналу дали вказівку звинувачувати Україну «на випадок будь-яких аварійних ситуацій».

Росіяни-представники «Росатому» уже виїхали, а українським співробітникам станції, які підписали контракти з «Росатомом», рекомендують евакуюватися до 5 липня. Водночас в Енергодарі поступово меншає військових патрулів.