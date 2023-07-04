«Бабель» виправив новину «ФСБ навчилася відслідковувати листування в зашифрованих месенджерах — у Telegram, WhatsApp і Signal». Перепрошуємо за неточність
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Ми виправили новину «ФСБ навчилася відслідковувати листування в зашифрованих месенджерах — у Telegram, WhatsApp і Signal».
У розслідуванні The New York Times не йшлося про те, що ФСБ стежить за листуванням користувачів. Газета пише, що російська спецслужба має інструменти доступу до метаданих, а не до приватного спілкування людей.
За її даними, ФСБ через зашифровані месенджери може відслідковувати місцезнаходження окремих телефонів, їхню активність на вебсайтах, ідентифікувати анонімних користувачів соціальних мереж, навіть якщо вони використовують кілька телефонів, а іноді й отримувати доступ до облікових записів.
«Бабель» перепрошує за неточність!
- P.S. Знаємо, що деякі видання на нас посилалися. Вибачте, виправте і в себе.