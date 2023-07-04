Нідерланди виділяють €118 мільйонів допомоги Україні й призначають нового посла

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Нідерланди виділяють понад €118 мільйонів у другому пакеті допомоги Україні на 2023 рік. Також уряд призначив дипломата Родеріка ван Шревена спеціальним представником з питань бізнесу та реконструкції України.

Про це йдеться на сайті Кабміну Нідерландів.

На реконструкцію і охорону здоровʼя підуть €83 мільйони. З них €58 мільйонів спрямують на ремонт інфраструктури, будинків і обʼєктів подачі питної води. Решту виділили на медичне обладнання та підтримку мобільних клінік. Ще €10 мільйонів призначені для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

На підтримку українських правозахисників заклали €875 тисяч. Водночас на підтримку бізнесу уряд Нідерландів виділив €25 мільйонів субсидій. Компанії та громадські організації можуть у партнерстві з місцевими організаціями подавати проєктні пропозиції до Нідерландського агентства підприємств з вересня.