Нідерланди виділяють €118 мільйонів допомоги Україні й призначають нового посла
- Автор:
- Ліза Бровко
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Нідерланди виділяють понад €118 мільйонів у другому пакеті допомоги Україні на 2023 рік. Також уряд призначив дипломата Родеріка ван Шревена спеціальним представником з питань бізнесу та реконструкції України.
Про це йдеться на сайті Кабміну Нідерландів.
На реконструкцію і охорону здоровʼя підуть €83 мільйони. З них €58 мільйонів спрямують на ремонт інфраструктури, будинків і обʼєктів подачі питної води. Решту виділили на медичне обладнання та підтримку мобільних клінік. Ще €10 мільйонів призначені для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
На підтримку українських правозахисників заклали €875 тисяч. Водночас на підтримку бізнесу уряд Нідерландів виділив €25 мільйонів субсидій. Компанії та громадські організації можуть у партнерстві з місцевими організаціями подавати проєктні пропозиції до Нідерландського агентства підприємств з вересня.
- На 2023 рік Нідерланди зарезервували для України €2,5 мільярда.
- На початку квітня Нідерланди виділили Україні пакет допомоги на €274 мільйони. Ці гроші спрямують на гуманітарну допомогу та охорону здоровʼя. До цього країна опублікувала список військової допомоги для України, яку вона або вже отримала, або отримає згодом. Там є танки та кораблі.
- Нідерланди також посилять українську ППО радарами вартістю понад $160 мільйонів. Йдеться про чотири радіолокаційні системи VERA-EG. Ще Нідерланди разом із Данією очолили європейську групу з навчання українських пілотів на F-16. Вони стануть першими країнами, які почнуть готувати українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, інші країни приєднаються згодом.