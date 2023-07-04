Погіршення стану Саакашвілі: МЗС Грузії «стурбоване» пропозицією України повернутися грузинському послу в Тбілісі
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міністерство закордонних справ Грузії відреагувало на виклик свого посла в Києві у звʼязку із ситуацією навколо українського громадянина, колишнього грузинського президента Міхеїла Саакашвілі.
У заяві МЗС «висловлює глибоку стурбованість» пропозицією України повернутися грузинському послу в Тбілісі для консультацій, що є «крайньою формою ескалації дипломатичних відносин».
У Тбілісі нагадали, що раніше Європейський суд із прав людини відхилив клопотання Саакашвілі про виїзд на лікування за кордон, а рішення української влади назвали таким, яке «суттєво шкодить стратегічним відносинам двох країн і є прямим втручанням у внутрішні справи держави».
Відомство сподівається, що Київ перегляне рішення і обіцяє «утриматися від додаткової реакції у відповідь на кроки України».
- 3 липня ув’язнений експрезидент Грузії Михеїл Саакашвілі вперше з лютого цього року брав участь у судовому засіданні, підключившись онлайн з клініки «Вівамед». Він виглядав вкрай виснаженим і худим.
- Президент Зеленський закликав грузинську владу передати Україні Міхеіла Саакашвілі для лікування, а партнерів — «не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину». Також він доручив МЗС викликати посла Грузії в Україні, висловити йому протест і запропонувати проконсультуватися з офіційним Тбілісі.
- 4 липня посла Грузії викликали до МЗС України. Йому запропонували повернутися до Тбілісі для консультацій, щоб вирішити ситуацію навколо Саакашвілі.
- Саакашвілі увʼязнений з жовтня 2021 року, а останні кілька місяців він у лікарні. Політик просить дозволу виїхати на лікування за кордон. У Грузії він заочно засуджений у справах про вбивство банкіра і побиття депутата, а також фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року та погром телекомпанії «Імеді».