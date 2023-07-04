Росія не бачить підстав для продовження «зернової угоди»

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МЗС росії «не бачить підстав» для продовження «зернової угоди», термін якої закінчиться 17 липня. Російська сторона стверджує, що «докладає необхідних зусиль», аби задіяні в угоді судна з продовольством могли до цієї дати вийти з Чорного моря через Босфор.

На початку липня Україна звинуватила росію у черговому зриві і створенні черги в Босфорі — рф повністю зупинила реєстрацію вхідного флоту, заблокувавши 29 суден з 1,4 млн т продовольства, переважно для країн Азії та Африки. Подібне рф робить не вперше.

Кремль вимагає в обмін на продовження угоди перепідключити підсанкційний Россільгоспбанк до глобальної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT та послабити санкції проти російського продовольства, добрив та сільгосптехніки.

Financial Times писала, що Євросоюз може підключити до SWIFT дочірню компанію Россільгоспбанку, щоб росія продовжила угоду. Ідею створити «дочку» озвучила Москва під час переговорів за участі представників ООН. Питання обговорювали і лідери ЄС на саміті в Брюсселі минулого тижня. Деякі офіційні особи кажуть, що нині погрози росії припинити угоду серйозніші за попередні.