У Тель-Авіві чоловік вʼїхав у людей на автівці та напав на перехожого з ножем. Щонайменше вісім людей поранені

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AVSHALOM SASSONI/MAARIV

В ізраїльському місті Тель-Авів зловмисник вʼїхав на автівці у людей на вулиці, а потім напав на перехожого з ножем. Щонайменше вісім людей отримали поранення.

Про це пише Jerusalem Post.

Наїхавши на людей на вулиці Пінхаса Розена, терорист вийшов із машини й вдарив одного з них ножем у шию. Цивільний застрелив нападника на місці події.

AVSHALOM SASSONI/MAARIV

Командир ізраїльської поліції Тель-Авіва Амі Ешед заявив, що терорист був палестинцем, який проживав у регіоні Хеврон на Західному березі річки Йордан. Двадцятирічний злочинець нібито потрапив до Ізраїлю за медичним дозволом.

Стан однієї з постраждалих — 46-річної жінки — оцінюють як важкий. Стан двох постраждалих віком до 30 років середньої тяжкості, ще двох — легкої.

Речник палестинського збройного угруповання ХАМАС назвав теракт у Тель-Авіві «першою відповіддю на злочини» у Дженіні на Західному березі річки Йордан.