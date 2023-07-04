Нардеп від «Євросолідарності» Сергій Алєксєєв вийшов із СІЗО під заставу

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Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Сергій Алєксєєв вийшов із-під варти. Він вніс заставу в розмірі 2 264 000 гривень.

Про це повідомляє «Суспільне».

За словами нардепа, гроші внесли ввечері 3 липня, але він вийшов із СІЗО близько 13:00 наступного дня.

«Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи», — додав Алєксєєв.