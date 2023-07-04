Нардеп від «Євросолідарності» Сергій Алєксєєв вийшов із СІЗО під заставу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Сергій Алєксєєв вийшов із-під варти. Він вніс заставу в розмірі 2 264 000 гривень.
Про це повідомляє «Суспільне».
За словами нардепа, гроші внесли ввечері 3 липня, але він вийшов із СІЗО близько 13:00 наступного дня.
«Справи там немає, кажуть кращі адвокати. Це виключно підстава опозиційного депутата. Далі ми будемо відстоювати: йти або на виправдальний вирок, або на закриття справи», — додав Алєксєєв.
- Алєксєєву оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Ідеться про $50 тисяч, які той, за даними слідства, вимагав з громадянина Німеччини, щоб допомогти йому уникнути екстрадиції та отримати статус біженця.
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- Партія «Європейська солідарність» вважає справу проти Алєксєєва «провокацією і тиском».