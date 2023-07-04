У Херсоні дозволили вʼїзд до районів Гідропарк і Нафтогавань
- Автор:
- Анна Холоднова
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МВС
У Херсоні дозволили вʼїзд до районів Гідропарк і Нафтогавань.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.
Він також розповів про інші рішення засідання Ради оборони Херсонщини. Зокрема, час для продажу алкоголю залишили без змін — з 10:00 до 15:00.
Прокудін нагадав, що в області заборонено продаж і використання піротехнічних засобів.
- 19 червня Херсоні відкрили вʼїзд до мікрорайону Корабел, однак Гідропарк і Нафтогавань залишили закритими.
- У Херсонській області діє комендантська година з 21:00 до 05:00.