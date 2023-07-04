САП оскаржила розміри застав для голови Тернопільської облради Головка і заступників очільника ОВА
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- Анна Холоднова
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила розміри застав для голови Тернопільської облради Михайла Головка і заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука.
Про це повідомили у пресслужбі САП.
Прокурори наполягають на більш суворих запобіжних заходах — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів — для першого заступника голови Тернопільської ОВА, 8 мільйонів — для іншого заступника.
Також сторона обвинувачення готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від займаної посади. Двох заступників голови Тернопільської ОВА звільнили в березні.
- 27 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку і двом заступникам голови ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку за вимагання хабаря. За даними слідства, фігуранти вимагали в підприємця-волонтера близько 2,4 мільйона гривень.
- 28 червня суд арештував Головка із правом на заставу у 805 тисяч гривень.
- 29 червня Михайло Головко вийшов із СІЗО під заставу.