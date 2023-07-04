САП оскаржила розміри застав для голови Тернопільської облради Головка і заступників очільника ОВА

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила розміри застав для голови Тернопільської облради Михайла Головка і заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Демʼянчука та Ігоря Гайдука.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

Прокурори наполягають на більш суворих запобіжних заходах — тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів — для першого заступника голови Тернопільської ОВА, 8 мільйонів — для іншого заступника.

Також сторона обвинувачення готує клопотання про відсторонення Михайла Головка від займаної посади. Двох заступників голови Тернопільської ОВА звільнили в березні.