Україна отримала другий транш від МВФ — $890 мільйонів

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

Міністерство фінансів повідомило, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав Україні другий транш у розмірі $890 мільйонів.

Україні виділили цей транш після успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). До цього в бюджет надійшли $3,6 мільярда від МВФ.

Гроші підуть на підтримку державного бюджету та підтримають міжнародні резерви, щоб Національний банк посилив спроможність забезпечувати стійкість валютного ринку.