Україна отримала другий транш від МВФ — $890 мільйонів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Giorgio Trovato / Unsplash
Міністерство фінансів повідомило, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) надав Україні другий транш у розмірі $890 мільйонів.
Україні виділили цей транш після успішного першого перегляду програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF). До цього в бюджет надійшли $3,6 мільярда від МВФ.
Гроші підуть на підтримку державного бюджету та підтримають міжнародні резерви, щоб Національний банк посилив спроможність забезпечувати стійкість валютного ринку.
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