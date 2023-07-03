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У Гаазі офіційно розпочав свою роботу Міжнародний центр для переслідування за злочин агресії проти України (ICPA).

Про це Офіс генерального прокурора України оголосив 3 липня.

У центрі працюватимуть українські прокурори. Представники Спільної слідчої групи (JIT) з Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Румунії разом із ними долучаться до роботи центру на стартовому етапі. Спеціальний прокурор США з питань злочину агресії підтримуватиме діяльність центру.

Інші країни та інституції зможуть приєднатися протягом найближчих місяців. Країни, які володіють інформацією або доказами, що мають стосунок до розслідування злочину агресії проти України, також можуть звернутися з проханням про участь.

Центр розмістили на базі потужностей Євроюсту — це європейське агентство, що співпрацює з судовими та поліцейськими органами країн-членів ЄС. Фінансує центр Єврокомісія.

Офіс генерального прокурора

Чим займатиметься ICPA?

Завдяки центру прокурори з різних країн зможуть щодня співпрацювати в єдиному місці, швидко й ефективно обмінюватися доказами та узгоджувати спільну стратегію розслідування та обвинувачення. Центр братиме участь у будь-якому майбутньому судовому переслідуванні за злочин агресії.

Учасники ICPA отримають індивідуальну оперативну, технічну, логістичну та фінансову підтримку Євроюсту. База даних доказів основних міжнародних злочинів (CICED), якою керує Євроюст, буде допомагати центру. Докази, які вже подали до цієї бази в контексті інших міжнародних злочинів (злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів), можуть бути актуальними для розслідування злочину агресії.

Розташування центру в Гаазі має декілька переваг. ICPA не лише матиме прямий доступ до матеріалів Секретаріату Мережі з питань геноциду, що зберігаються в Євроюсті, але й зможе тісно співпрацювати й взаємодіяти з Міжнародним кримінальним судом.