Регулятор скасував рішення про підвищення тарифів на воду
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Arcaion / Flickr
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувала своє рішення про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
Про це регулятор оголосив 3 липня.
«Верховний головнокомандувач [Володимир Зеленський] в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування ухваленого рішення», — заявила комісія.
Зараз регулятор розпочинає консультації з урядом та всіма зацікавленими сторонами, щоб напрацювати «справедливе рішення», яке зможе компенсувати витрати.
- З 1 липня тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення мали зрости в середньому на 32%. Тоді уряд заявив, що це рішення з ним не узгоджували. Президент Володимир Зеленський назвав «ганебним» і «непрофесійним» рішення підвищити тарифи.