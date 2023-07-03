NYT: ФСБ навчилася відслідковувати листування в зашифрованих месенджерах — у Telegram, WhatsApp і Signal

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Федеральна служба безпеки росії отримала технології, які дозволяють відстежувати листування в зашифрованих месенджерах Telegram, WhatsApp і Signal, відслідковувати місцезнаходження телефонів, ідентифікувати анонімних користувачів та зламувати облікові записи.

Про це повідомляє американська газета The New York Times із посиланням на документи постачальників цих технологій, а також на людину, яка бере участь в операціях цифрового спостереження в країні.

До стеження за людьми причетні російські технологічні фірми, які належать Citadel Group — цей бізнес колись частково контролював Алішер Усманов, один із «улюблених олігархів» путіна. Ідеться про фірми «МФІ Софт», «Вас-Експерти» та «Протей».

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Одна програма може визначати, коли люди зідзвонюються або надсилають файли в Telegram, Signal і WhatsApp. Програмне забезпечення не може перехоплювати певні повідомлення, але може визначити, чи використовує хтось кілька телефонів, скласти карту звʼязків та зʼясувати, які телефони були в певних місцях у певний день. Інший продукт може збирати паролі, які вводять на незашифрованих сайтах.

Система стеження від компанії «МФІ-Софт» допомагає відображати інформацію про абонентів звʼязку, а також їхній інтернет-трафік.