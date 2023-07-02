Іран не відправлятиме нового посла до Швеції через спалення Корану

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Reuters

Іран не планує відправляти свого нового посла Ходжатуллу Фагані до Швеції через спалення Корану біля мечеті в Стокгольмі.

Про це пише Reuters.

МЗС Ірану 29 червня викликало тимчасового повіреного у справах Швеції і засудило акцію, яка, як заявило відомство, була образою найважливіших ісламських святинь.

«Хоча адміністративні процедури щодо призначення нового посла у Швеції завершилися, процес його відправлення відклали через видачу шведським урядом дозволу на осквернення Священного Корану», — написав міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян у Twitter.

Він не уточнив, як довго Іран не відправлятиме посла до Швеції.