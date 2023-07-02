За пʼяту ніч заворушень у Франції заарештували понад 700 людей. Протестувальники трощили магазини й напали на дім одного з мерів

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У містах Франції пʼятий день тривають масові заворушення, спричинені вбивством 17-річного юнака поліцейським. За добу поліція заарештувала 719 людей.

Про це пише France 24.

Уночі 2 липня протестувальники вʼїхали автомобілем у будинок мера міста ЛʼАї-ле-Роз Венсана Жанбруна. Через підпал його дружина й дитина отримали поранення. Прокуратура відкрила розслідування замаху на вбивство.

GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP

Однак міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін зазначив, що ця ніч була спокійнішою «завдяки рішучим діям сил безпеки».

У різних містах протестувальники грабували магазини, підпалювати автомобілі й поранили 45 поліцейських. Також вони пошкодили десять поліцейських відділень (39 пошкодили напередодні), десять казарм жандармерії (16 напередодні) і шість муніципальних відділень поліції (проти 24 напередодні). На дорогах пожежники зафіксували 871 пожежу.