Нардеп Дмитро Разумков вніс до Ради постанову, яка блокує законопроєкт про скасування 2% для ФОП

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Народний депутат, голова міжфракційного обʼєднання «Розумна політика» Дмитро Разумков вніс до Верховної Ради постанову, яка блокує законопроєкт про скасування 2% податку для ФОП.

Про це нардеп повідомив 1 липня.

«Своєю постановою ми будемо добиватися скасування рішення про прийняття закону № 8401, який зажене бізнес під підлогу перевірками, штрафами і високими податками», — заявив Разумков.

Нардеп фракції «Голос» Ярослав Железняк зазначив, що ця постанова не вплине на долю закону. У середині липня Рада її розгляне і потім, розблокувавши закон, відправить його на підпис президенту.