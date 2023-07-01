Зеленський запровадив нові санкції проти росіян і грузинської авіакомпанії Georgian Airways
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти понад 190 людей та 290 компаній, у тому числі з росії.
Зокрема, до списку санкцій потрапила грузинська авіакомпанія Georgian Airways, яка виконує рейси до росії, та її власник Тамаза Гаїашвілі.
У списку зокрема:
- керівники казанського заводу «Електроприлад»;
- керівники Пермського національного дослідницького політехнічного університету;
- керівництво «Науково-виробничого підприємства «Салют» (виробляє корабельні радари);
- Латипов Марат Раїсович — начальник МНС у Башкортостані;
- Олексій Суслопаров — гендиректор «Проксі Технолоджі» (компанія розробляє системи виявлення та придушення дронів);
- Вадим Волковицький — російський військовий діяч, генерал-лейтенант запасу;
- акціонерне товариство «Авіаремонт»;
- Болховський завод напівпровідникових приладів;
- Високовський механічний завод.