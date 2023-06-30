Росмедіа: Євгеній Пригожин закриває свій медіахолдинг «Патріот», зокрема й «фабрику тролів»

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Керівник «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин після невдалого заколоту проти військової верхівки росії закриває свій медіахолдинг «Патріот», зокрема й «фабрику тролів», яка 10 років просувала інтереси росії в інтернеті та втручалась у вибори в США.

Пре це пишуть Meduza, «Ротонда», канал Mash і багато інших — переважно з посиланнями на джерела.

Видання РИА «ФАН», «Народные Новости», «Невские новости», «Экономика сегодня» та багато інших , що входять до холдингу, перестають працювати. Співробітників, більшість з яких не були офіційно оформлені, звільняють. Meduza з посиланням на джерела пише, що Пригожин йде з публічного поля — так він нібито сказав керівництву «Патріота».

«Коммерсант» пише, що видання медіахолдингу вже потрапили в реєстр заборонених ресурсів Роскомнагляду, але причини блокування не вказані. Доступ до їхніх сайтів уже заблокований.

Російський центр «Досье» раніше випустив матеріал про устрій бізнес-імперії Пригожина, до якої входять медіабізнес, «фабрика тролів», група компаній «Конкорд», «ПВК Вагнера», будівництво, готелі, видобуток золота, алмазів, нафти, мʼясокомбінат в Африці, автомийки тощо. Усі ці структури тісно повʼязані одна з одною.