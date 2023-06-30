Польща готова якнайшвидше долучитися до програми ядерного обміну серед країн НАТО — через ядерну зброю в Білорусі
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Mateusz Morawiecki / Facebook
Польща готова якнайшвидше долучитися до програми ядерного обміну серед країн НАТО на тлі того, що росія збирається розмістити ядерну зброю в Білорусі.
Про це премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив 30 липня після саміту ЄС.
«У звʼязку з тим, що росія має намір розмістити в Білорусі тактичну ядерну зброю, ми просимо весь блок НАТО взяти участь у програмі Nuclear Sharing», — заявив Матеуш Моравецький.
Він підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі у програмі. Остаточне рішення залежатиме від партнерів зі США та НАТО.
«Ми заявляємо про нашу готовність діяти швидко щодо цього. Ми не хочемо сидіти склавши руки, поки путін нагнітає всілякі погрози», — додав Моравецький.
Nuclear Sharing — це програма НАТО, яка є частиною ядерного стримування. Вона надає ядерні боєголовки державам-членам, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми Nuclear Sharing американська ядерна зброя є в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
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