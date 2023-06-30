Данія виділила на допомогу Україні ще майже €175 мільйонів

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Данія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на 1,3 мільярда датських крон (приблизно $190 мільйонів).

Про це повідомляє оборонне відомство країни.

Військовий пакет включає ракети для систем протиповітряної оборони. Загалом 300 мільйонів датських крон (майже $44 мільйони) з цього пакета допомоги піде на спільні закупівлі артилерійських снарядів для Сил оборони України.

«Важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика і важлива пожертва, яка сформована на основі потреб України та яка повинна підтримувати поточну оборонну боротьбу України проти вторгнення російських військ», — прокоментував в. о. міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

За його словами, цей пакет допомоги надсилає важливий сигнал про те, що Данія стоятиме на боці України стільки, скільки це буде необхідно.