Суд залишив намісника Лаври Павла під домашнім арештом ще на 2 місяці

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Соломʼянський районний суд Києва продовжив на 2 місяці домашній арешт для намісника Києво-Печерської лаври від УПЦ МП митрополита Павла.

Рішення суд ухвалив 30 червня.

Адвокати митрополита Павла просили суд призначити особисте зобовʼязання або нічний домашній арешт, однак суд погодився з клопотанням прокурора.

За даними слідства, митрополит Павло виправдовував війну росії проти України та розпалював релігійну ворожнечу.