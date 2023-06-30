Пентагон: Збита в лютому китайська повітряна куля не збирала розвідданих

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Китайський аеростат, збитий у лютому над США, все ж не збирав розвідувальної інформації, хоча й мав такі можливості.

Про це заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Він додав, що Вашингтон відіграв певну роль, щоб завадити потенційному збору інформації. Що саме це означає, Райдер не уточнив.

28 січня повітряна куля вперше увійшла до повітряного простору США над Аляскою. Протягом наступних чотирьох днів повітряна куля летіла над Монтаною, а саме над авіабазою Мальмстрем, де США зберігають деякі зі своїх ядерних активів.

За даними американських чиновників, щойно про існування повітряної кулі стало відомо, Китай збільшив її швидкість, намагаючись вивести з повітряного простору США якомога скоріш. США збили повітряну кулю 4 лютого біля узбережжя Південної Кароліни (ось фото). Ще дві повітряні кулі збили 11 та 13 лютого.

Зрештою, США повʼязали повітряну кулю з масштабною програмою спостереження, яку проводили китайські військові. Водночас Китай неодноразово стверджував, що це був цивільний дослідницький дирижабль, який випадково збився з курсу.