СБУ від початку війни повідомила про підозру понад 200 людям, які поширювали інформацію про роботу Сил оборони

Новини

Reuters

Від початку повномасштабного вторгнення росії правоохоронці повідомили про підозру понад 200 особам, які поширювали інформацію про Сили оборони України.

«Фактично ці особи допомагали ворогу готувати, здійснювати й корегувати повітряні удари по нашій території, зокрема з використанням крилатих ракет і дронів-камікадзе», — ідеться в повідомленні.

Підозри 190 людям оголосили за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, ЗСУ чи інших військових формувань. Їм загрожує до 12 років увʼязнення.

У більшості випадків громадяни цілеспрямовано передавали окупантам інформацію про місця базування й переміщення підрозділів Сил оборони.

Передусім ворога цікавили координати пунктів тимчасової дислокації, маршрутів руху і фортифікаційних споруд українських захисників. Також росіяни намагалися виявити вогневі позиції української артилерії та систем ППО.

«Наприкінці травня цього року співробітники СБУ затримали в Донецькій області інформатора Головного управління Генштабу ЗС рф. Фігурант намагався приховано зафіксувати рух українських військових колон, які переправлялися через річку Сіверський Донець у напрямку Бахмуту», — ідеться в повідомленні.

Також СБУ встановила особи шістьох жителів Києва, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масованої повітряної атаки в ніч проти 16 травня.

Чотирьом фігурантам уже повідомили про підозру, дві справи скерували до суду.