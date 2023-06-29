У Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях почались навчання на випадок аварії на ЗАЕС
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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МВС
В Україні 29 червня розпочалися масштабні спеціальні навчання для підготовки до можливого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Навчання відбуваються у трьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Навчання наближені до реальних подій. Легенда — витік радіації з одного з енергоблоків Запорізької атомної електростанції.
До навчань залучили близько восьми тисяч людей: місцеві органи влади, правоохоронців, волонтерів, лікарів і представників усіх служб, які відповідають за цивільний захист. Також до навчань залучили 350 одиниць спецтранспорту та 400 автобусів для евакуації.
У кожному населеному пункті працюють евакуаційні групи, які складаються з представників місцевої влади та поліцейських. Вони відповідають за переміщення людей у безпечні зони. Також працюють майже 200 додаткових патрулів поліції на трасах для того, щоб не було заторів і евакуаційний транспорт міг безперешкодно рухатися.
На навчаннях відпрацьовують усі можливі сценарії, наприклад, що радіоактивна хмара може піти і далі, до будь-якого регіону країни.
Також розгорнули контрольно-санітарні пости для перевірки транспорту, який виїжджає з населених пунктів. Тут є техніка для замірів радіаційного фону, на постах також оглядають та обробляють машини і людей, які евакуюються.
- 20 червня очільник розвідки Кирило Буданов заявив, що росія замінувала ставок-охолоджувач на ЗАЕС, 21 червня МАГАТЕ заявило, що мін у ставку-охолоджувачі не виявило, однак міни є за межами станції, а також у певних місцях всередині (росіяни пояснили це «оборонною метою»).
- 22 червня президент Володимир Зеленський попередив, що росія готує теракт з викидом радіації на Запорізькій АЕС, а 25 червня Буданов заявив, що росія завершила підготовку до теракту.
- На тлі цього в Україні розгорнули штаби, до складу яких увійшли енергетики, рятувальники, поліція та медики. Водночас у США 26 червня заявили, що не бачать ознак того, що росія підірве ЗАЕС чи вдарить з ядерної зброї.