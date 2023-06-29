Швеція не приєднається до НАТО до осені. Парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО до осінньої сесії.
Про це повідомляє Associated Press.
Угорський депутат від опозиційної партії «Демократична коаліція» Агнеш Вадаї заявив, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його партія «Фідес» не голосуватимуть за вступ Швеції до Альянсу під час останньої весняної сесії парламенту. Вона має відбутися наступного тижня.
Інший депутат від «Демократичної коаліції» також підтвердив, що голосування відклали.
У березні Угорщина направила делегацію до Швеції та Фінляндії для вирішення «політичних суперечок». Уряд Орбана стверджував, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. За його словами, через це деякі законодавці сумніваються в ратифікації заявки про вступ країни до НАТО.
Раніше партія «Фідес» також гальмувала ратифікацію заявки Фінляндії, але швидко ухвалила її, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав вступ Фінляндії до Альянсу.
- Швеція та Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Країни зможуть приєднатися до НАТО, коли всі країни Альянсу ратифікують протоколи про вступ. Із 30 країн НАТО вступ Швеції та Фінляндії поки не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокує вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм і Гельсінкі не виконали взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- У березні угорський парламент утримався від голосування за вступ Швеції до НАТО. Орбан заявляє, що відносини між Угорщиною та Швецією мають покращитися, перш ніж заявку Стокгольму на членство схвалить Будапешт. Швеція критикує угорську політику зближення з росією.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 4 червня заявив, що Швеція виконала всі вимоги Туреччини для вступу в Альянс.