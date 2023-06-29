Швеція не приєднається до НАТО до осені. Парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки

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Парламент Угорщини відклав ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО до осінньої сесії.

Про це повідомляє Associated Press.

Угорський депутат від опозиційної партії «Демократична коаліція» Агнеш Вадаї заявив, що премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан і його партія «Фідес» не голосуватимуть за вступ Швеції до Альянсу під час останньої весняної сесії парламенту. Вона має відбутися наступного тижня.

Інший депутат від «Демократичної коаліції» також підтвердив, що голосування відклали.

У березні Угорщина направила делегацію до Швеції та Фінляндії для вирішення «політичних суперечок». Уряд Орбана стверджував, що шведські політики говорили «відверту брехню» про стан демократії в Угорщині. За його словами, через це деякі законодавці сумніваються в ратифікації заявки про вступ країни до НАТО.

Раніше партія «Фідес» також гальмувала ратифікацію заявки Фінляндії, але швидко ухвалила її, коли президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав вступ Фінляндії до Альянсу.