Мальта дозволила аборти, якщо є загроза життю вагітної. До цього вони були повністю заборонені

Новини

На Мальті парламент одноголосно схвалив закон, який вперше в історії помʼякшує правила щодо абортів — тепер їх можна зробити, якщо є загроза життю вагітної. До цього вони були повністю заборонені.

Про це повідомляє Times of Malta.

Закон дозволяє жінці зробити аборт, якщо її життя перебуває у безпосередній небезпеці або її здоровʼя перебуває в «серйозній небезпеці, яка може призвести до її смерті». Закон дозволяє лікарю перервати вагітність без додаткової консультації лише в тому випадку, якщо життя матері перебуває у безпосередній небезпеці просто зараз.

Втручання можуть проводити тільки в ліцензованих клініках, а якщо плід може жити поза маткою, лікарі мають допомогти жінці народити.

Читайте також: У США аптекам дозволять продавати таблетки для переривання вагітності

Мальта є єдиною з 27 країн ЄС, яка досі забороняла аборти з будь-якої причини. Проведення аборту на Мальті карається позбавленням волі на строк до трьох років, допомога жінці у проведенні аборту — до чотирьох років. Останній відомий випадок увʼязнення датується 1980 роком. На початку червня цього року жінці висунули звинувачення відповідно до закону про заборону абортів, однак її не увʼязнили.

Читайте також: У Колумбії дозволили робити аборти до 24 тижня вагітності