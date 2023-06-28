Президенти Польщі та Литви підтримують ідею інтеграції України в НАТО

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Президенти Польщі та Литви Анджей Дуда і Гітанас Науседа підтримують ідею надання Україні чітких перспектив членства в НАТО. Про це повідомляє Інтерфакс.

«Сьогодні ми з Гітанасом Науседою намагаємося, щоб рішення саміту НАТО, які будуть ухвалені, дуже чітко показали перспективу членства України в НАТО! Сьогодні важливо зміцнити безпеку східного флангу НАТО, а тим самим зміцнити безпеку нашої частини Європи. І якомога ближче підтягнути Україну до НАТО, охопити її гарантіями безпеки, які остаточно відігнали б російського агресора», — сказав Дуда після перемовин із Науседою та Зеленським.

Науседа додав, що основний меседж — Україна буде членом НАТО, Литва підтримує членство України в НАТО. За його словами, на липневому саміті у Вільнюсі має бути чітко сказано, що Україна є невідʼємною частиною архітектури НАТО в Європі.

Верховна Рада на засіданні 28 червня затвердила звернення до країн Альянсу перед самітом у Вільнюсі. Основні вимоги:

взяти на себе зобовʼязання щодо надання Україні повноправного членства в Організації Північноатлантичного договору та передбачити механізм запрошення України в НАТО;

визнати недоцільність проходження Україною етапу «Плану дій щодо членства в НАТО» й ухвалити у Вільнюсі стратегічне рішення про запрошення України до членства в НАТО;

розробити ефективні механізми гарантій миру і безпеки в Європі, які не стануть альтернативою членству України в Альянсі.

11—12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт країн НАТО. Голова МЗС Дмитро Кулеба сказав, що на цьому саміті Альянс має ухвалити політичне рішення: представити графік вступу України або зобовʼязатися зробити це до кінця року, аби це стало сигналом для росії. На саміт приїде і президент Володимир Зеленський — він прийняв запрошення.