Виробник алкоголю Bacardi не залишив росію, хоч обіцяв. Натомість компанія збільшила прибуток утричі
- Автор:
- Ліза Бровко
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Виробник алкоголю Bacardi залишився в росії, попри обіцянки залишити країну одразу після початку повномасштабної війни рф проти України.
The Bell пише, що російська філія компанії натомість збільшила прибуток утричі — з $17,4 мільйона до $54,5 мільйона.
У березні 2022 року компанія Bacardi International в офіційній заяві засудила вторгнення російських військ в Україну і пообіцяла заморозити інвестиції в рекламу. Також вона планувала передати як внесок один мільйон доларів Червоному Хресту і Корпусу милосердя.
Згодом із пресрелізу компанії зникли слова про припинення експорту та витрат на маркетинг. Проте вони залишилися в публікаціях медіа та в архіві сторінки.
- Bacardi належать однойменний ром, горілка Grey Goose, текіла Patron, віскі Aberfeldy, Dewar’s, William Lawson’s, джин Bombay Sapphire, вермути та вина Martini & Rossi й багато іншого.
- У травні 2023 року один із найбільших виробників алкоголю Pernod Ricard заявив, що планує піти з ринку росії. Серед його продукції — горілка Absolut, текіла Olmeca, шампанське, Mumm, віскі Jameson тощо.