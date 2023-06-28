Суд арештував одного із заступників голови Тернопільської ОВА у справі про вимагання 2 мільйонів у бізнесмена

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Вищий антикорупційний суд арештував із правом внесення застави одного із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації у справі про вимагання 2,4 мільйона гривень у підприємця-волонтера.

Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 28 червня.

Заступника голови ОВА заарештували із правом на заставу у 800 тисяч гривень. Строк дії запобіжного заходу — до 26 серпня.

У справі фігурують два заступники голови ОВА — Ігор Демʼянчук та Ігор Гайдук.