Суд арештував одного із заступників голови Тернопільської ОВА у справі про вимагання 2 мільйонів у бізнесмена
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- Ангеліна Шеремет
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Вищий антикорупційний суд арештував із правом внесення застави одного із заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації у справі про вимагання 2,4 мільйона гривень у підприємця-волонтера.
Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила 28 червня.
Заступника голови ОВА заарештували із правом на заставу у 800 тисяч гривень. Строк дії запобіжного заходу — до 26 серпня.
У справі фігурують два заступники голови ОВА — Ігор Демʼянчук та Ігор Гайдук.
- 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка і двох заступників голови обласної військової адміністрації. Їх викрили на гарячому — вони вимагали у бізнесмена-волонтера понад 2 мільйони гривень.